Петропавловск-Камчатский, , 08:28 — REGNUM На Камчатке 20 октября поступило анонимное сообщении о минировании главного аэропорта края в Елизово, написало со ссылкой на источники в правоохранительных органах ИА «Кам 24».

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Бомба с часовым механизмом Ulisa.ru

Из здания аэропорта были эвакуированы пассажиры и персонал. Сотрудники спецслужб проверяли аэровокзал на наличие опасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, десять учреждений образования столицы Еврейской автономии 20 октября обследовали в поисках взрывных устройств. В пяти из них сообщения о минировании уже проверили, они оказались ложными.