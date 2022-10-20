Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Объём торговли между Грузией и Россией по итогам девяти месяцев 2022 года составил $1,7 млрд, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Национальной службы статистики (Грузстат).

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По данным ведомства, объём импорта в Грузию из России за отчётный период составил $1,2 млрд, что на 13,1% больше, чем в прошлом году. Объём экспорта из Грузии в Россию вырос на 11,5%, достигнув $473 млн.

Сообщается, что на российские рынки из Грузии чаще всего за девять месяцев поставляли ферросплавы ($115 млн), вино ($95 млн) и минеральную воду ($46 млн). Россия на грузинские рынки чаще всего поставляла нефтепродукты ($96 млн), природный газ ($68 млн) и пшеницу ($62 млн).

Стоит отметить, что Россия для Грузии по итогам девяти месяцев стала вторым по значимости торговым партнёром. Наибольший объём торговли у республики был с Турцией ($2 млрд). Китай занимает третье место по данному показателю ($1,1 млрд).

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