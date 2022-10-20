Прага, 20 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении гражданина России Александра Франчетти начнёт рассматривать 20 октября городской суд в Праге. Об этом 20 октября рассказали в чешских правоохранительных органах.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Предварительное судебное заседание по делу российского гражданина Франчетти, арестованного по запросу властей [Киева] 12 сентября 2021 года и содержащегося с тех пор под стражей в Чехии, запланировано сегодня на 10:00 по московскому времени», — приводит слова представителя правоохранительных органов Чехии ТАСС.

Также он добавил, что судебное заседание по этому делу будет выездным и состоится в пражском СИЗО Рузыне.

Отметим, гражданин РФ Александр Франчетти обвиняется чешскими властями в создании в Севастополе организованной преступной группировки (ОПГ) весной 2014 года, которая якобы вела разведдеятельность в пользу РФ, что способствовало воссоединению Крыма с Россией.