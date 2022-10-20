Москва, 20 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба России выбрала исполнителя на развитие пятой очереди информсистемы АИС «Налог-3». Второй стороной госконтракта будет единственный участник соответствующего тендера. Контракт в стадии подписания исполнителем, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Контракт стоимостью 1 479 200 000 рублей будет подписан с АО «Главный научный инновационный внедренческий центр». Компания учреждена в 2016 году. В базе «Контур. Фокус» юрлицо фигурирует в качестве исполнителя 121 госконтракта на общую сумму 55 млрд рублей. Так, именно с нею в сентября 2022 года ФНС РФ подписало контракт стоимостью 50,6 млн рублей на четвертую очередь той же информсистемы. Возглавляет актив бывший замглавы управления министерства РФ по налогам и сборам по Москве — Олег Богатырев.

Напомним, работу по АИС «Налог-3» профинансируют из федерального бюджета. Завершить её должны до конца декабря 2023 года. Для этого у исполнителя заложено 14 этапов.