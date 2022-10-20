Киев, , 08:24 — REGNUM Потребление электроэнергии ограничить максимально, вплоть до выключения холодильников, призвали жителей Киевской области местные власти. Об этом 20 октября сообщили СМИ, подконтрольные Киеву.

Свет. Лампочка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ограничить потребление электроэнергии предлагается в период с 07:00 до 23:00. При этом предлагается в этот период отключить даже холодильник и не пользоваться им весь день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве и Киевской области начались веерные отключения энергоснабжения. Отключения энергоснабжения планировались в регионах б. УССР 20 октября. Представитель киевского режима Кирилл Тимошенко призвал жителей страны снизить потребление электроэнергии в период с 07:00 по 23:00.

Более того, веерные отключения были запланированы с 20 октября, но администрация города решила начать немногим ранее.

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