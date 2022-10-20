Киев, 20 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии ограничить максимально, вплоть до выключения холодильников, призвали жителей Киевской области местные власти. Об этом 20 октября сообщили СМИ, подконтрольные Киеву.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет. Лампочка

Ограничить потребление электроэнергии предлагается в период с 07:00 до 23:00. При этом предлагается в этот период отключить даже холодильник и не пользоваться им весь день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве и Киевской области начались веерные отключения энергоснабжения. Отключения энергоснабжения планировались в регионах б. УССР 20 октября. Представитель киевского режима Кирилл Тимошенко призвал жителей страны снизить потребление электроэнергии в период с 07:00 по 23:00.

Более того, веерные отключения были запланированы с 20 октября, но администрация города решила начать немногим ранее.