Сыновья Кадырова обеспечили прикрытие наступающим бойцам на передовой
Грозный, 20 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам побывали на передовой и приняли участие в бою с силами противника. Они обеспечили огневое прикрытие российским военнослужащим. Об этом их отец сообщил поздно ночью 19 октября в своем телеграм-канале.
Он также рассказал, что его несовершеннолетние сыновья обратились к находящимся среди нацистских наемников «чеченоговорящим шайтанам» с предложением доказать «приверженность к европейским ценностям в бою». Однако их предложение осталось неотвеченным.
Как заметил Кадыров, «диванные моджахеды» прячутся в своих норах, «находясь за сотни, а то и тысячи километров от линии фронта», и оттуда периодически докладывают о своих успехах в боях с российской армией.