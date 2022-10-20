Грозный, 20 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам побывали на передовой и приняли участие в бою с силами противника. Они обеспечили огневое прикрытие российским военнослужащим. Об этом их отец сообщил поздно ночью 19 октября в своем телеграм-канале.

Mil.ru Рамзан Кадыров

«Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело. Вместе с дорогим братом, командиром специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым, Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам. <…> Внуки Ахмата-Хаджи пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку нацистов», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что его несовершеннолетние сыновья обратились к находящимся среди нацистских наемников «чеченоговорящим шайтанам» с предложением доказать «приверженность к европейским ценностям в бою». Однако их предложение осталось неотвеченным.

Как заметил Кадыров, «диванные моджахеды» прячутся в своих норах, «находясь за сотни, а то и тысячи километров от линии фронта», и оттуда периодически докладывают о своих успехах в боях с российской армией.