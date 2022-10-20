Владивосток, , 08:21 — REGNUM Власти Приморского края с начала СВО отправили на передовую более 440 беспилотников, более 3 тыс. оптических приборов, радиостанций и электрического оборудования, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье мобилизованным единовременно выплатят по 150 тысяч рублей

«За это время переданы: беспилотные летательные аппараты — 443, оптические приборы — 1371, радиостанции и дополнительное оборудование — 312, цифровые устройства, аппаратура для передачи информации — 413, электрическое оборудование — 1 365, автомобили — 16, медицинские изделия, лекарственные препараты — 5 867, снаряжение, палатки, спальные мешки — 2 604», — перечислил губернатор Олег Кожемяко.

Дополнительное обмундирование будет направлено добровольческому батальону «Тигр». Это спальные мешки, наколенники, налокотники, защитные очки, тёплая одежда.

Всего передано более 33 тыс. товаров и оборудования, в том числе 40 квадрокоптеров, прицелов дневных и ночных — 94, радиостанций — 116, более 4 тыс. спальных мешков, аптечки.

Глава Приморья подчеркнул, что мобилизованные граждане получают все положенное штатное обмундирование, снаряжение, оружие и бронезащиту.

Как сообщало ИА REGNUM, все мобилизованные приморцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей.