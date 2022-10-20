Чебоксары, , 08:22 — REGNUM В Чувашии рост цен на непродовольственные товары сдерживается в основном из-за низкой покупательской активности жителей. Из наблюдаемых товаров ускорился рост цен на парфюмерию, косметику, отдельные виды обуви и топливо. Это следует из данных Национального банка Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Косметика Иван Шилов © ИА REGNUM

Подробнее: Инфляция в Чувашии превышает среднероссийский уровень

Годовой прирост цен в Чувашии на непродовольственные товары в сентябре 2022 года составил 18,59% после 18,55% в августе.

«Основной фактор, сдерживающий рост цен, — слабая потребительская активность граждан. Повышательное влияние на ценовую динамику оказывали проблемы в логистических и производственных цепочках», — говорят в банке.

На этом фоне в сентябре сохранилась тенденция сдерживания цен (после их всплеска в начале весны) на автомобили, в том числе из‑за ограниченной линейки моделей. Это повлекло аналогичную динамику на рынке автомобильных шин.

Кроме того, снижены цены на смартфоны и за счёт параллельного импорта замедлилось удорожание холодильников, плит, утюгов, стиральных машин.

В то же время сохраняющиеся перебои в международной логистике влияют на стоимость импортного сырья и готовой продукции, что ускорило годовой рост цен на парфюмерию, косметику и отдельные виды обуви. Также увеличился темп прироста цен на бензин и дизельное топливо.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Чувашии годовая инфляция снизилась до 14,45% после 15,24% в августе. При этом рост цен превышает инфляцию в целом по России (13,68%) и регионах Приволжского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре годовой прирост цен на продукты питания в Чувашии составил 13,86% после 15,34% в августе, рост цен на услуги замедлился на 0,62% и составил 10,31%.

Читайте ранее в этом сюжете: Годовая инфляция на продукты питания в Чувашии снизилась до 13,8%