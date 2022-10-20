Вашингтон, 20 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут сократить или вовсе прекратить финансировать Киев. Такой сценарий вероятен в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США. Об этом со ссылкой на заявления членов партии сообщает Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты питания, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги, [территория б. УССР] — это самое последнее, о чём вы думаете», — пояснила изданию член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Она считает, что Вашингтон может перестать поддерживать киевский режим из-за изменения мнения американских избирателей.

«Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать [Киеву] карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — уверен республиканец Кевин Маккарти.

Читайте также: Байден предостерёг Зеленского от жалоб на нехватку военной помощи от США

Издание напоминает, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи режиму Зеленского в размере 40 миллиардов долларов. Это число может значительно возрасти, особенно если более скептически настроенные кандидаты-республиканцы пройдут в Конгресс США, отмечается в материале.

Как указал член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о вопросе финансирования Киева, республиканцы желают «видеть больше подотчётности и надзора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден недвусмысленно намекнул главе киевского террористического режима Владимиру Зеленскому о том, что если он продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона, то Конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги.

Ранее по теме: : Республиканцы могут сократить военную помощь Киеву в случае победы — WSJ