Кишинёв, 20 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Компании «Молдовагаз» придётся взять кредит у госпредприятия «Энергоком», чтобы оплатить поставки природного газа в сентябре. Об этом 19 октября заявил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он сообщил, что молдавской стороне требуется найти $90 млн. Из-за того, что тарифы для населения и предприятий не учитывают всех затрат на приобретение топлива, компании не хватает для оплаты долга около $54 млн или 1,05 млрд леев. Из-за этого Чебан обратился в Комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

«Наиболее важным решением КЧС стало решение о проведении сделки займа между АО «Энергоком» и АО «Молдовагаз». Благодаря указанной сумме, а это 1050 миллионов леев, компания «Молдовагаз» получит возможность полностью оплатить текущую задолженность перед ПАО «Газпром»», — написал глава «Молдовагаз».

Напомним, президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» проводят антироссийскую политику. С октября 2021 года Газпром при продлении соглашения на поставку газа пересмотрел ценообразование. В результате цена топлива в сентябре 2022 года выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров, что более чем в десять раз больше цены сентября 2021 года.