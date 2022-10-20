Казахстан перевёл в Варшаву большую часть сотрудников посольства в б. УССР
Астана, 20 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. МИД Казахстана перевёл значительную часть сотрудников посольства в Киеве в Варшаву. Об этом заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди 20 октября сообщил журналистам.
По его словам, в настоящий момент «стоит вопрос о передислокации сотрудников» посольства Казахстана на территории б. УССР.
Министр отметил, что о полной эвакуации посольства в Киеве вопрос сейчас не стоит, поскольку на территории б. УССР могут находиться порядка 200 граждан Казахстана.
Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский активист и антифашист Альжан Исмагулов заявил, что внесение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в список националистического сайта «Миротворец» означает, что министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди должен уйти в отставку.
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