Вашингтон, 20 октября 2022, 08:21 — REGNUM Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с киевскими диверсантами в Черном море, пишет обозреватель 19Fortyfive Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.
По словам обозревателя, специально обученных дельфинов с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.
Напомним, ранее в США заявили, что президент России Владимир Путин воспользовался проблемами современного Запада, сделав его моральное и политическое замешательство своим секретным оружием.
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