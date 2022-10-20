Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с киевскими диверсантами в Черном море, пишет обозреватель 19Fortyfive Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.

Дельфины

По словам обозревателя, специально обученных дельфинов с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

«Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» — пишет Стилуэлл.

Напомним, ранее в США заявили, что президент России Владимир Путин воспользовался проблемами современного Запада, сделав его моральное и политическое замешательство своим секретным оружием.

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