Южно-Сахалинск, 20 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. На Сахалин по программе «Земский учитель» переехали более 30 человек. Островной регион выбрали для постоянного проживания педагоги из Калмыкии, Приморского, Камчатского, Алтайского, Забайкальского краев, Оренбургской и Иркутской областей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Учитель в классе

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В область приехали учителя математики, физики, русского языка и литературы, истории, химии и биологии, информатики, начальных классов и логопед-дефектолог. Все они трудоустроены в школы Александровск-Сахалинского, Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Ногликского, Охинского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Углегорского, Холмского районов.

Всего на конкурс по программе «Земский учитель» на Сахалине поступила 521 заявка. 114 педагогов предоставили полный пакет документов. Конкурсная комиссия отобрала 31 учителя.

«Недавно мы с маленьким сыном переехали в новое арендное жилье. Впервые в моей жизни заехали в новостройку. Условия прекрасные. Руководство во всем помогает, сына устроили в садик рядом с домом, ученики тоже радуют. Я ехала сюда с намерением остаться, и пока свое желание не поменяла. На Сахалине прекрасно все — природа, условия жизни, работа», — рассказала переехавшая из Уссурийска Ирина Банникова.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году по программе «Земский учитель» к работе в школах Владимирской области приступили шесть преподавателей.