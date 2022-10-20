Екатеринбург, 20 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан местный житель, который похитил у пенсионерки 4,2 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Мужчина признал свою вину. Он пояснил правоохранителям, что предложение подзаработать нашёл на просторах сети интернет. Ему предложили поработать «курьером» и забрать деньги у пожилой женщины. Мошенники заранее позвонили ей и сообщили, что внучка пострадавшей якобы попала в ДТП, после чего потребовали деньги.

В общей сложности мужчина забрал у пенсионерки 4,2 млн рублей в иностранной валюте. Часть похищенного силовики нашли у него в квартире при задержании. В отношении свердловчанина расследуют дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).