Красноярск, 20 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев («Единая Россия») в своём телеграм-канале 20 октября прокомментировал информацию о том, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, включая сына губернатора Красноярского края Артёма Усса.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Сейчас специально прочитал пресс-релиз департамента юстиции США о задержании в том числе Артёма Усса, сына губернатора края, западными правоохранительными органами. У меня и не было сомнений, что это политическая акция устрашения, но теперь абсолютно очевидно, а западные службы это и не скрывают», — пишет Зайцев.

По его словам, операцию провела оперативная группа KleptoCapture, созданная генпрокурором США в марте 2022 года «специально против российских граждан». В неё, помимо департамента юстиции, входят сотрудники ФБР и Секретной службы США.

«Задача понятна — давление на страну через семьи российских граждан, которые занимают принципиальную позицию по защите интересов России, и тех, кто противостоит беспрецедентным санкциям, введённым западом», — отметил красноярский парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минюста США, Усс-младший был арестован в Италии и сейчас ожидает экстрадиции в США. Американское ведомство считает, что пятеро граждан РФ, включая Артёма Усса, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме этого, по мнению минюста США, фигуранты имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения.

Читайте также: Минюст США раскрыл подробности дела против пяти граждан России

Губернатор Красноярского края Александр Усс 20 октября прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале. «Политический окрас этих обвинений очевиден», — заявил он.