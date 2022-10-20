Москва, 20 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Дальнейшая работа японской компании Isuzu на территории России находится под вопросом из-за логистических проблем и ограничений со стороны правительства Японии. Об этом 20 октября пишет газета «Коммерсантъ».

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В правительстве России одобрили заявку на расторжение специнвестконтракта (СПИК) ООО «Исузу Соллерс» — совместного предприятия «Соллерс» и Isuzu. Соглашение было заключено в 2018 году и предполагало выход на рынок в 2021 году УАЗ City, чего так и не произошло.

При этом сейчас, по данным авторов материала, под вопросом оказалось продолжение работы японской компании в России. Причиной стали логистические трудности и ограничения, введённые правительством Японии.