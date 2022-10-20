Уфа, 20 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Башкирия вошла в число регионов, где объявлен базовый уровень готовности. Соответствующий указ 19 октября подписал президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал данный документ.

«Это на самом деле большая ответственность. Главная задача в рамках этого указа — расширение возможности глав регионов для принятия оперативных решений. Ещё один важный акцент — это координация работы управленческих республиканских команд, муниципальных образований и территориальных органов федеральных структур, которые находятся на нашей территории. Это способствует нормальной организованной работе», — приводит пресс-служба администрации главы Башкирии его слова.

Хабиров отметил, что такой опыт у руководства Башкирии уже был.

«Когда мы боролись с коронавирусной инфекцией, президент принимал примерно такие же решения по полномочиям руководителей регионов», — сообщил он.

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