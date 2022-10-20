Пермь, 20 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Правительство России выделило из резервного фонда Пермскому краю 1,2 млрд рублей. Дополнительные средства стали необходимостью из-за роста цен, сообщили в минстрое Прикамья.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аварийный дом

Федеральные деньги пойдут на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На рынке недвижимости, стройматериалов и оборудования отмечен рос цен. Это повлекло допфинансирование на расселение аварийных домов.

На сегодняшний день в Пермском крае площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет 466,89 тыс. кв. метров. В таких домах проживало свыше 32 тыс. человек.

За три года в рамках нацпроекта в комфортное жилье переехали свыше 18 тыс. человек. До конца 2024 года планируют расселить еще более 14 тыс. человек. Для переселенцев в 16 муниципалитетах до 2024 года намерены у застройщиков намерены приобрести более 120 тыс. кв. метров в новостройках.