Москва, 20 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Спецназ киевского режима в ходе так называемой АТО нарушал предусмотренный Минскими соглашениями режим тишины на линии соприкосновения, после чего под ответный огонь попадали киевские же военные. Об этом рассказал замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам находящегося в плену Алтухова, силы «антитеррористической операции» не подчинялись ВСУ, а действовали по своему плану. Бывало, что они открывали огонь по территории Донбасса, чем провоцировали ответный огонь.

«А потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает», — рассказал пленный РИА Новости.

Режим тишины нарушался при том, что для военных даже вводили выплаты за отсутствие нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона много раз заявляла о нарушении Киевом Минских соглашений, нацеленных на урегулирование конфликта в Донбассе.

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