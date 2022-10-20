Новосибирск, 20 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Новосибирский государственный медицинский университет проводит занятия по тактической медицине с мобилизованными. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от региона Олег Иванинский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Наш НГМУ великолепен! Университет проводит занятия по тактической медицине с мобилизованными военнослужащими в Сибири», — написал Иванинский в своём телеграм-канале.

В паблике «НГМУ МЕД ТВ» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области личный состав под руководством преподавателей и ординаторов вуза осваивает методики и способы оказания первой медицинской помощи, наложения жгутов, различные способы эвакуации под огнём противника, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии.

После теоретической подготовки, мобилизованные в группах отрабатывают наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медпомощи, сердечно легочную реанимацию на манекене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат горсовета Новосибирска Владислав Люмин («Единая Россия») и депутат Госдумы РФ Олег Иванинский («Единая Россия») побывали в двухнедельной командировке в Луганской Народной Республике. Они ездили в качестве волонтёров-медиков для оказания помощи населению.

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