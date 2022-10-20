Астана, 20 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Варшаву перевел большую часть сотрудников своего посольства в Киеве МИД Казахстана. Об этом 20 октября рассказал журналистам заместитель казахского премьер-министра — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, и из Варшавы посольство ведет свою деятельность», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Тлеуберди уточнил, что в данный момент не ведётся речи о полной эвакуации посольства Казахстана из Киева.

«В Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает наших граждан, находящихся на [территории б. УССР]. У них много вопросов, также они обращаются за оказанием помощи. Поэтому говорить о полной эвакуации и каком-то временном закрытии посольства нет причин», — добавил министр иностранных дел республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала года Удмуртия экспортировала в Казахстан около 5 тыс. саженцев хвойных и лиственных деревьев.