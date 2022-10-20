Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Находящийся в тюрьме владелец оппозиционного телеканала Ника Гварамия назвал мэра Тбилиси Каху Каладзе «безликой куклой» олигарха Бидзины Иванишвили и предрёк ему бесславное окончание политической карьеры, сообщает 19 октября грузинский телеанал «Мтавари архи».

Каха Каладзе Tbilisi. gov. ge

«Менеджер, тем более политик, который ради сохранения своего положения публично бросает членов собственной команды, уже не является лидером… Каладзе в эти дни показал себя плохо со всех сторон, и уход будет для него катастрофическим. До сих пор на него было много жалоб, но лидерство, безусловно, было его сильной стороной. Для общества это даже компенсировало (насколько справедливо и обоснованно, это другой вопрос) его коррумпированность, недостаток компетентности и интеллекта. Это неудивительно — главной чертой «Грузинской мечты» является некомпетентность и отсутствие лидеров, и на общем фоне Каладзе был единственным исключением. И теперь его имидж и политическая харизма лидера рухнули, оставив только лик коррупционера и политика с недостаточной компетентностью и интеллектом», — сказал Гварамия.

По мнению Гварамии Иванишвили с лёгкостью выбросит Каладзе из своей команды, как сильно скомпрометировавшего себя политика. И его никто не защитит: ни его подчинённые в мэрии, потому что не простят ему предательства по отношению к ним, ни депутаты парламента от правящей «Грузинской мечты», потому что побоятся потерять расположение Иванишвили.

Гварамия призвал Каладзе уйти в отставку, пока не поздно.

«Он больше не лидер. Он стал ещё одной безликой куклой Иванишвили, одной из тысяч кукол, которых Иванишвили никогда не любил и никогда не считал своими», — констатировал Гварамия.

Напомним, что Каладзе лично курировал ремонтные работы в тбилисском парке Ваке, в фонтане которого 13 октября произошёл несчастный случай с тремя детьми.