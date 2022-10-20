Уфа, , 08:18 — REGNUM Республиканский оперативный штаб создан в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Радий Хабиров Официальный сайт главы Республики Башкортостан

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Согласно указу президента России Владимира Путина, Башкирия вошла в число регионов, где объявлен базовый уровень готовности.

Сообщается, что для реализации данного указа глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании регионального оперативного штаба. В состав штаба, который возглавил глава региона, включены руководители силовых структур, оперативных служб, ведомств и министерств, организаций региона.

«К полномочиям руководителя оперштаба относятся решения о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, реализация мер для удовлетворения потребностей Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований и нужд населения», — сообщает пресс-служба.

Документ позволяет вводить особые режимы работы ряда инфраструктурных объектов, в том числе в сфере связи, транспорта, энергетики, а также принимать дополнительные меры обеспечения общественного порядка.

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