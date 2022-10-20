Донецк, 20 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования в ночь на 20 октября обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом 20 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 00:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 02:50 киевские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщал ИА REGNUMо, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Тегеран категорически отвергает обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов для их использования на территории бывш. УССР.