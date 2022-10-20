Оренбург, , 07:59 — REGNUM В Оренбургской области в 2022 году прогнозируют перевыполнение плана по налоговым поступлениям в региональный бюджет. Ожидается получить более 80,6 млрд рублей. Это на 11,5 млрд рублей больше запланированного показателя. Такую информацию Заксобранию предоставила налоговая служба, сообщили в пресс-центре областного парламента.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рост поступлений объединили увеличением потока по двум основным налогам. От налога на прибыль организаций казна дополучит 7,7 млрд рублей. В итоге почти в бюджет поступит 39,5 млрд рублей.

Положительная динамика отмечена и по НДФЛ. В казну поступит 24,5 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше, чем планировалось. Основной причиной стало увеличение фонда заработной платы. По налогу на имущество организаций ожидается около 13,3 млрд рублей, что на 1,8 млрд больше утвержденного. В два раза больше дадут и акцизы по подакцизным товарам — 596,8 млн рублей. По налогам на добычу полезных ископаемых поступления должны составить 1,1 млрд рублей, на профессиональный доход — 114,8 млн рулей. Невыполнение бюджетных назначений отмечается только по налогу на игорный бизнес.

Налоговики поделились планами на ближайшую трёхлетку. В частности, в 2023 году планируется собрать на налогов в общей сумме 77 млрд рублей, в 2024 году — почти 83,4 млрд, в 2025 году — 89,6 млрд.