Токио, 20 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Банк Японии (выполняет функции центрального банка) объявил, что проведет экстренные операции по покупке облигаций, предложив инвесторам выкупить около $667 млн государственного долга, говорится в заявлении регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Такой шаг связан со стремлением установить нижний предел цен на японские государственные ценные бумаги на фоне ослабления национальной валюты до уровня почти 150 йен за американский доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что повышение процентных ставок при усиливающейся инфляции и других экономических проблем в стране в настоящее время не является «уместным шагом».