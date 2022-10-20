Биробиджан, , 08:01 — REGNUM Десять учреждений образования столицы Еврейской автономии 20 октября обследовали в поисках взрывных устройств. В пяти из них сообщения о минировании уже проверили, они оказались ложными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Эвакуация колледжа Подписчик группы «Жесть Ярославль»

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Персонал и детей эвакуировали из семи школ и трёх дошкольных учреждений. В зданиях работают взрывотехники и кинологи. После завершения осмотра занятия продолжатся.

«Возобновился учебный процесс в школах №1, 5/1,7,11,23. которые ранее получили сообщения о минировании. Специалисты здания обследовали, никаких взрывных устройств не обнаружено. Сообщения оказались ложными», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, детей эвакуируют из школ Биробиджана уже третий раз за неделю. Сообщения о заложенных взрывных устройствах в образовательных учреждениях поступали 14 и 17 октября.