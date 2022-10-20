Новосибирск, 20 октября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» погибли два человека, один пострадал. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Трагедия произошла на 980-м километре трассы Р-254 «Иртыш» вблизи деревни Рождественка Татарского района около 06:44 по местному времени (02:44 мск).

В результате ДТП погибли два человека — водитель одного грузового автомобиля и пассажир второго. Водителя этого грузовика после деблокирования из повреждённой кабины передали бригаде медиков.

Движение по трассе перекрыто в обоих направлениях. Для легкового транспорта организовали объезд по обочине дороги. На месте столкновения работают специалисты и техника дорожного ремонтно-строительного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Можге 79-летний водитель совершил наезд на восьмилетнего мальчика.

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