Киев, , 07:56 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в оккупированных Киевом районах российской Запорожской области. Об этом 20 октября сообщил назначенный киевским режимом представитель так называемой администрации Анатолий Кутеев в своём телеграм-канале.

Эдвард Мунк. Тревога

Кутеев призвал жителей немедленно идти к ближайшим укрытиям и находиться там. Это уже вторая за утро воздушная тревога в данном регионе. Первый раз сигнал, призывающий спрятаться в укрытии, прозвучал в подконтрольной Киеву части запорожской области в 00:17 мск.

Кроме того, утром сигнал воздушной тревоги прозвучал и для жителей Днепропетровской области на территории б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области.

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