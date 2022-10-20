Чебоксары, 20 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Чебоксарах 91-летний житель «раскусил» телефонных аферистов, которые требовали 900 тыс. рублей под видом оказания помощи попавшему в ДТП внуку. Долгожитель стал задавать вопросы мошенникам, на которые они не смогли ответить, а затем обратился к правоохранителям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

91-летний житель чувашской столицы обратился в полицию 18 октября. По его словам, ему позвонили неизвестные и пытались убедить в том, что внук якобы совершил дорожную аварию с пострадавшим. Для убедительности чебоксарцу перезвонил «следователь», предложив за 900 тыс. рублей освободить внука от ответственности.

Мужчина также сообщил, что его пытались отговорить от звонка сыну под предлогом того, что тот якобы поехал за характеристикой внука. Правоохранители отмечают, что чебоксарец «раскусил» аферистов, когда во время общения к телефону подошёл его «сын»: мошенник, представившийся отцом «виновника аварии», не смог ответить на вопросы о том, где он работает и как зовут его супругу. Мужчина понял, что это аферисты, положил трубку и обратился в полицию.

По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в Чебоксарах в январе–августе 2022 года в полицию подано 270 заявлений о совершении мошенничества, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Наиболее частая схема аферистов — вымогательство денег под видом освобождения от ответственности совершившего ДТП близкого родственника.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее чебоксарский программист перевёл на счета мошенников 7 млн рублей, в том числе взятых в кредит.

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