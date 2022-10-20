Токио, 20 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Книжные магазины стали закрывать по всей Японии из-за снижения численности населения и распространения электронных книг. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, за прошедшие десять лет количество книжных магазинов в стране сократилось почти на треть. При этом жители Японии протестуют против закрытия магазинов, однако это не помогает предприятиям, так как число клиентов стабильно продолжает падать.

В качестве примера агентство приводит книжный магазин Takashima Shobo, открытый 72 года назад в городе Корияма префектуры Фукусима. Несмотря на броскую вывеску, в нем почти нет клиентов вечером. Однако владельцу магазина Такасиме Мицуо удается получать прибыль за счет поставок учебников в школьные и общественные библиотеки. Покупатели же приносят заведению лишь 10% от всей прибыли.

Согласно данным японской издательской организации, в Японии сейчас действует 11 952 книжных магазина. При этом в 2012 году их было 16 722. Падение спроса на книги, которое и приводит к закрытию торговых точек, связывают с уменьшением численности населения Японии, а также с распространением литературы через интернет.