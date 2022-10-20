Улан-Удэ, , 07:54 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил пункт подготовки в Запорожской области, где проходят подготовку мобилизованные жители республики. Об итогах поездки он рассказал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подготовка мобилизованных из Бурятии на полигоне в Запорожской области Телеграм-канал Алексея Цыденова

По его словам, условия в палатках нормальные, есть зона помывки и прачечная. Питание качественное и вкусное. Персональными аптечками бойца также обеспечены по нормам.

«Но сами военные сказали, что жгуты и турникеты при обучении и подготовке могут рваться и запас не помешает. При мне на тренировке при перетягивании «раненной» ноги парень порвал жгут, перестарался. Будем приобретать и досылать», — отметил он.

Бронежилеты и шлемы не новые, однако свою функцию выполняют. Тем не менее, Алексей Цыденов обещал закупить новые. Огневая подготовка, по его словам, ведётся очень активно — на полигоне земля слоями засыпана гильзами.

«Баир лама, армейский капеллан, здесь же ежедневно принимает всех желающих. И как у нас в республике сложилось, идут к нему все вне зависимости от национальности», — добавил глава Бурятии.