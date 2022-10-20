Красноярск, , 07:48 — REGNUM В Красноярском крае в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина объявляется режим — уровень базовой готовности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Усс.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Красноярском крае должна быть усилена охрана общественного порядка, населения, важных объектов. В первую очередь, это объекты транспорта, энергетики, коммуникаций и связи. Также будет усилена охрана объектов, «представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

«Отдельно краю, как и другим регионам страны, поставлена задача обеспечить необходимые потребности Вооруженных сил нашей страны», — пишет Усс.

Губернатор поручил сформировать оперативный штаб, включив в него представителей федеральных ведомств. Также готовится проект указа губернатора о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Его рассмотрят 24 октября на заседании президиума краевого правительства.

«Мы должны проявить максимальную заботу о семьях наших земляков, защищающих с оружием в руках интересы нашей Родины», — подытожил Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Владимир Путин провёл большое заседание Совета безопасности РФ. Согласно указу президента, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение. В приграничных регионах России вводится «средний уровень реагирования», в регионах ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности, в остальных — базовой.

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