Оренбург, 20 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области начнёт работать новый закон по обращению с животными. Документ принят в первом чтении, сообщили в пресс-центре Законодательного собрания региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Выгул домашних питомцев в сквере

Новый закон разграничивает полномочия парламента, губернатора, правительства и уполномоченного органа исполнительной власти в обращении с животными. Устанавливать правила организации деятельности приютов, определять порядок обращения с безнадзорными собаками и кошками, а также порядок предотвращения нападений таких животных на людей будет Правительство региона. Уполномоченные органы исполнительной власти определит губернатор. За Заксобранием закреплены вопросы правового регулирования.

Утверждены новые требования к содержанию домашних животных. В частности, под запретом оказался выгул питомцев без поводка не более 80 см и без намордника. Исключение — специально отведенные и огороженные для этого места. Правило не распространяется на кошек и собак ростом до 35 см в холке.

Под полным запретом — содержание домашних животных на объектах общего имущества в многоквартирном доме, оставление их без присмотра, купание в фонтанах, на специально оборудованных пляжах.

Выгуливать крупных животных (высотой более 50 см) будет нельзя несовершеннолетним. Кроме того, пьяных и недееспособных граждан, выгуливающих своих питомцев, будут привлекать к административной ответственности.

Административное наказание последует и в том случае, если на прогулку с животным хозяин отправится в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, либо вовсе признан недееспособным.