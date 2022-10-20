Вашингтон, 20 октября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что испытывает радость по поводу предстоящего приобретения компании Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью. Об этом миллиардер заявил 20 октября на презентации квартальных результатов компании Tesla, которую он возглавляет.

Heisenberg Media Илон Маск

Вместе с тем бизнесмен назвал Twitter активом, который «стагнирует» в течение длительного времени, и инвесторы явно «переплачивают», вкладывая в эту социальную сеть. Однако, как пояснил Маск, компания имеет «долгосрочный потенциал, на порядок превышающий ее текущую стоимость».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября агентство Reuters распространило информацию о том, что власти США проводят расследование в отношении Илона Маска из-за сделки по покупке Twitter за $44 млрд.