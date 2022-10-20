Фрайбург, Германия, 20 октября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Питание для детей в детских садах и в начальных школах сделают вегетарианским из-за инфляции и роста цен на продукты в немецком городе Фрайбурге. Об этом 19 октября объявили власти города, соответствующее заявление было размещено на городском портале.

ИА REGNUM Школьное питание

В детских садах и начальных школах обычно предлагалось два варианта меню: один включал рыбу и мясо, второй был вегетарианским. Но теперь, начиная с 2023/2024 учебного года, муниципальный совет решил оставить только вегетарианское меню.

Такое решение было принято в связи с ростов цен на продукты из-за высокого уровня инфляции. При этом администрация Фрайбурга планирует в дальнейшем внести коррективы в меню, чтобы обеды для детей оставались такими же высококачественными, как и раньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord сократит часы работы ради экономии электроэнергии.