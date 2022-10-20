София, , 07:43 — REGNUM Причиной взрыва на крупном оборонном предприятии Болгарии — заводе «Арсенал» в городе Казанлык на западе страны стала преждевременная детонация боекомплекта при плановой утилизации бракованной продукции. Об этом 20 октября сообщает софийская газета «Факты».

Взрыв Niklas Freidwall

Согласно официальной информации, жертв и пострадавших нет. Проводится внутреннее расследование обстоятельств инцидента.

Руководство завода призвало жителей расположенных неподалёку населенных пунктов «сохранять спокойствие».

«Процесс утилизации боеприпасов будет продолжаться», — отмечено в заявлении «Арсенала».