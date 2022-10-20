Тбилиси, 20 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Задержанные по делу о гибели девочки в фонтане тбилисского парка Ваке не признают себя виновными, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Все девять задержанных в настоящее время помещены в центр предварительного. Материалы дела будут предоставленны их адвокатам сразу после предъявления официального обвинения.

Предположительно, уже 20 октября состоится судебное разбирательство по поводу применения мер пресечения, и станет известно больше подробностей о трагедии в фонтане парка Ваке.

Напомним, что 13 октября в результате удара электротоком в фонтане парка погиб ребёнок, а ещё двое детей получили травмы.