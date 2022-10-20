Горно-Алтайск, 20 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай 20 октября, в день рождения одного из классиков алтайской литературы Лазаря Кокышева, отмечают День алтайского языка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Кугаев ИА REGNUM Эл-Ойын 2018

Глава региона Олег Хорохордин напомнил слова президента Владимира Путина о том, что алтайский язык относится к древнейшим и является основой для всех остальных тюркских языков.

«Язык — это фундамент, основа и залог сохранения древней многовековой культуры народа. И мы уделяем серьезное внимание сбережению и гармоничному развитию алтайского языка», — отметил он в поздравительном обращении к жителям.

По его словам, в республике действует государственная программа по сохранению языка, издаются книги алтайских классиков и учебники по алтайскому языку, в школах открываются профильные кабинеты, выпускаются аудиокниги, сказки и мультфильмы по мотивам алтайских сказок и так далее.