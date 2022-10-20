Якутск, 20 октября 2022, 07:51 — REGNUM Об обеспечении бесплатным горячим питанием всех детей из семей участников спецоперации в защиту Донбасса отчиталась начальник управления образования Якутска Мария Петрова. По её словам, эта мера поддержки реализована во всех школах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении образования.
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Заявления от родителей детей, чьи отцы мобилизовались, поступают от ГАУ МФЦ, штабов Якутска и Минобрнауки республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки родственников военнослужащих в Якутске предусмотрели ещё пять способов помочь семьям. В том числе людям намерены раздать наборы овощей.