Якутск, 20 октября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Об обеспечении бесплатным горячим питанием всех детей из семей участников спецоперации в защиту Донбасса отчиталась начальник управления образования Якутска Мария Петрова. По её словам, эта мера поддержки реализована во всех школах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении образования.

ИА REGNUM Школьное питание

Читайте также: В Якутске семьям мобилизованных раздадут борщевые наборы

« Механизм предоставления льготы семьям налажен. Школы по новым нормативным актам ежедневно обеспечивают детей сбалансированным горячим питанием. Меню питания выставляется на сайте образовательного учреждения, также рассылается классным руководителям для информации родителям », — отчитались в ведомстве.

Заявления от родителей детей, чьи отцы мобилизовались, поступают от ГАУ МФЦ, штабов Якутска и Минобрнауки республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки родственников военнослужащих в Якутске предусмотрели ещё пять способов помочь семьям. В том числе людям намерены раздать наборы овощей.