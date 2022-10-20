Пекин, 20 октября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Некоторые европейцы начали догадываться, что стали жертвами глобальной стратегии США. Об этом сообщает китайская газета The Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Издание указывает, что европейские страны приближаются к суровой зиме на фоне рекордного роста стоимости энергоносителей и темпов роста инфляции в ЕС. При этом страны Евросоюза рассматривают возможность введения лимита стоимости на поставки российских газа и нефти. Газета отмечает, что такое решение может привести к полному прекращению поставок энергоносителей из России.

Авторы публикации не исключают, что Брюссель рассчитывал на помощь США в ситуации действия антироссийских санкций, однако американский сжиженный природный газ оказался значительно дороже, чем российское голубое топливо, поступающее по трубопроводу.

«Некоторые европейцы, похоже, осознают, что они явно стали жертвами глобальной стратегии США», — указывает издание.

Авторы статьи отмечают, что Европа оказалась на распутье после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Теперь ЕС должен либо дальше находиться в зависимости от США, либо скоординировать усилия и помешать Вашингтону извлекать прибыль из сложившейся ситуации.