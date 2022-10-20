Владивосток, 20 октября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Губернатор Олег Кожемяко поздравляя 20 октября жителей с 84-й годовщиной образования Приморского края отметил, что регион заслуженно носит звание форпоста России на востоке.

Правительство Приморского края Владивосток

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«В этот день мы особенно чувствуем нашу причастность к истории малой родины, гордость за достижения наших отцов, дедов и прадедов. Этот праздник объединяет нас в стремлении сделать родной край более привлекательным и успешным.

Приморье заслуженно носит звание форпоста России на востоке, внося большой вклад в укрепление мощи нашего государства. Сегодня это один из динамично развивающихся регионов страны, что является результатом упорного труда всех жителей края, совместных усилий власти и населения. Именно здесь реализуются самые прорывные законы, направленные на подъём экономики, возрождение и создание высокотехнологичных предприятий.

За последние четыре года годовой объем инвестиций в основной капитал в вырос более чем на 85% — со 130 млрд рублей в 2017 году до 246 млрд в 2021 году, что дало рост валового регионального продукта на 41% — с 906 млрд рублей до 1 трлн 283 млрд рублей и объёма обрабатывающей промышленности на 21% — с 229 млрд до 280 млрд рублей. Объём производства сельскохозяйственной продукции за это время вырос более чем на 60% — с 39 млрд до 63 млрд рублей.

Растут и темпы жилищного строительства.

Несмотря на все введенные против нашей страны санкции, мы в Приморье применяем все меры, чтобы поддержать бизнес и сохранить интерес к региону со стороны инвесторов. В портфеле региона есть более 2 тыс. проектов, основные инвесторы — резиденты свободного порта Владивосток и ТОР. Суммарный объем заявленных капиталовложений составляет почти 2,4 трлн рублей, осуществлено более 400 млрд инвестиций.

Комфортная среда — драйвер нашего движения вперед. Залог того, что люди не только останутся в Приморье, но и будут переезжать сюда из разных уголков страны. Впереди у нас еще много амбициозных, смелых планов, реализация которых укрепит инвестиционную привлекательность региона, повысит благосостояние и качество жизни приморцев. Уверен, что совместными усилиями мы справимся со всеми задачами и достигнем намеченных целей», — заверил Олег Кожемяко.

Губернатор также выразил слова благодарности жителям края, которые вкладывают свои силы в его развитие, воспитывают здесь своих детей, связывают с приморской землей своё будущее. Пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с 84-й годовщиной основания региона, отметив, что «впереди годы продуктивной работы и процветания».