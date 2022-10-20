Москва, , 07:39 — REGNUM Строить школу в посёлке Мосрентген будут по максимальной цене — почти 2 млрд рублей, так как контракт был предложен единственному участнику соответствующего тендера. Контракт числится в стадии подписания исполнителем — АО «Управление по строительству №111», передаёт ИА REGNUM.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

Цена контракта составит 1 996 399 089,78 рубля. Его профинансируют из бюджета Москвы.

Компания, с которой будет заключён госконтракт, учреждена в 1999 году. Руководитель — Павел Турков. В базе «Контур. Фокус» АО фигурирует как исполнитель 15 госконтрактов на сумму 11 млрд рублей, часть из которых связана с объектами здравоохранения. В базе в качестве учредителя компании фигурирует ООО «Авгур Эстейт», в котором 70% доли у ООО «А101». Владельцем последнего является кипрская компания «Баламер Холдингс Лимитед», доля которой заложена в «Россельхозбанке».

Напомним, школу на 1,1 тыс. учеников должны построить за 527 календарных дней.