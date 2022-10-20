Оренбург, 20 октября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области возле госграницы с Казахстаном задержан грузовик, в котором незаконно пытались вывезти шкуры краснокнижной рыси, сообщили в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ по региону.

(сс) Wildfaces Рысь

Контрабандный груз выявлен на МАПП «Маштаково». Стоимость перевозимых в грузовике 299 шкур составила свыше 10 млн рублей. Шкуры находись в технологических полостях транспортного средства.

«В товарно-сопроводительных документах перевозчиком данный груз не заявлялся. Также отсутствовало специальное разрешение на ввоз в Российскую Федерацию пушнины», — сказали в Пограничном УФСБ по Оренбуржью.