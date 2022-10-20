Красноярск, 20 октября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Информацию о том, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, прокомментировал глава региона Александр Усс.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс

«Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он 20 октября в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, его сына преследуют по политическим мотивам.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — заявил Усс-старший.

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Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению министерства Юстиции США, Усс был арестован на территории Италии и в настоящее время ожидает экстрадиции в США. Ведомство считает, что пятеро граждан России, включая Артёма Усса, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме этого, по мнению американской стороны, фигуранты имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения.

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