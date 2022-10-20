Вашингтон, 20 октября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Власти США рассматривают вопрос о запуске производства оружия, которое будет проводиться совместного с Тайванем, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американского оборонного сектора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командо. США. Оружие

Производители предупредили, что передача Соединенными Штатами своих вооружений Тайбэю может затянуться из-за проблем с цепочкой поставок и задержек, вызванных снабжением киевских боевиков оружием. В США считают, что совместное производство позволит быстрее снабдить тайваньскую сторону средствами для борьбы с Китаем.

Рассматриваемый план предусматривает предоставление Вашингтоном технологий для производства оружия непосредственно на Тайване или выпуска вооружений на американской территории с использованием тайваньских комплектующих.

При этом открытие совместных производственных линий потребует получения соответствующих с лицензий со стороны Пентагона, который может оказать сопротивление указанной инициативе, опасаясь попадания критически важных технологий в руки иностранных фирм.