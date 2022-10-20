Пермь, , 07:24 — REGNUM Половина мобилизованных пермяков подготовила документы на получение единовременной региональной выплаты, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным минсоцразвития, на 19 октября 50% мобилизованных резервистов из Пермского края, проходящих подготовку в учебных центрах, уже оформили необходимые документы. Размер выплаты составляет 100 тыс. рублей. В каждом из центров сейчас находится порядка 15 специалистов министерства, а также юристов, оказывающих правовое содействие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, региональная власть приняла решение о выплате по 100 тыс. рублей мобилизованным пермякам, а также по 15 тыс. на каждого ребёнка семьям мобилизованных граждан.