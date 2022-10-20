Чебоксары, , 07:24 — REGNUM В рамках конкурсного производства обанкроченного АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» увеличивают размер расчётов с кредиторами. Соответствующие данные публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, на 3,8% увеличивается процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включённых в реестр требований в составе основного долга. Таким образом, размер удовлетворения требований возрастёт с 44,96% до 48,76%

Также сообщается, что в рамках проводимых выплат полностью рассчитаются с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям.

Отметим, что речь идёт о расчётах с кредиторами, проводимых с 7 июля 2020 года по 18 ноября 2022 года.

Напомним, что текущие расходы на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Чувашкредитпромбанка» с 1 октября по 31 декабря 2022 года могут составить 8153,9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, в настоящее время продолжается конкурсное производство. Конкурсным управляющим является АСВ.

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